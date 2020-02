Urgence coronavirus, OFFICIEL: Udinese-Fiorentina reportée dimanche prochain | Serie A

Sauter officiellement Udinese-Fiorentina en raison de l’épidémie de coronavirus, vu la décision de la région du Frioul

“La région du Frioul-Vénétie Julienne a décidé de suspendre tous les événements sportifs jusqu’au 1er mars. L’extrait de la résolution du comité de rédaction du VNI a signé l’ordonnance contenant les dispositions contrer l’urgence épidémiologique du coronavirus.

Compte tenu de la contiguïté territoriale du Friuli Venezia Giulia par rapport à la Vénétie, où 25 cas se sont produits jusqu’à présent dans les municipalités de Vò et Mira et le cas index n’a pas encore été identifié, et compte tenu du fait que cet événement pourrait élargir les épidémies, a été décidé avec l’ordonnance mesures urgentes qui seront actives de demain jusqu’au 1er mars inclus.

La suspension d’événements ou d’initiatives de toute nature, d’événements dans des lieux publics ou privés, à la fois dans des lieux fermés et ouverts, également de nature culturelle, récréative, sportive, religieuse; discothèques et boîtes de nuit. ”