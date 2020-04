Urgence coronavirus, OMS: “Ne relâchez pas votre emprise. Sans mesures, le virus peut revenir”

“Plus d’un million de personnes dans des cas confirmés de COVID-19 ont été signalées à l’OMS.” Le docteur Tedros Adhanom Ghebreyesus, directeur général de l’Organisation mondiale de la santé, a fait le point de la situation lors d’une conférence de presse: “Nous savons qu’il ne s’agit pas seulement d’une crise sanitaire, mais aussi d’une crise sociale et économique. Les restrictions imposées partout dans le monde imposent un prix très lourd, mais au final la meilleure recette aussi au niveau économique est d’attaquer le virus avec des mesures qui visent à isoler et tracer chaque contact. Si les pays devaient desserrer leur emprise trop tôt, le virus pourrait revenir et l’impact économique pourrait être encore plus grave et prolongé. ”