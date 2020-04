Urgence coronavirus, Pape François: “N’oublions pas le virus de l’indifférence”

Lors de la célébration du dimanche de la miséricorde, Pape François il a également évoqué la situation mondiale et les dangers du virus: “Alors que nous pensons à la reprise après la pandémie, nous oublions un pire danger, celui de laisser les plus faibles, celui de l’indifférence. Ce qui se passe nous brûle, il est temps de éliminer les inégalités, éliminer à la racine ce qui mine la santé de toute l’humanité. La miséricorde chrétienne inspire le juste partage entre les nations et leurs institutions, pour faire face à la crise de solidarité actuelle “.