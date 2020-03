Urgence coronavirus, pluie d’initiatives en Serie D. LND de plus en plus “au coeur du football”

Les sociétés de la Ligue nationale amateur font entendre leur voix en cette période compliquée pour tout le pays. Avec des gestes concrets et spontanés, le LND se révèle une fois de plus “Le coeur du football”, un cœur qui bat vite surtout pour ceux en difficulté.

SOLIDARITÉ DU NORD AU SUD

Petits grands gestes de solidarité du nord au sud, des associations de la D à celles de la troisième catégorie, sans distinctions, pour démontrer la proximité effective de tous ceux qui souffrent, des médecins et des agents de santé qui dans toute la péninsule, sont aujourd’hui en première ligne face à l’urgence sanitaire liée à l’épidémie de coronavirus. Tous ensemble, pour vaincre le virus et gagner le jeu le plus important de tous, celui pour la vie.

Ph LND, Le coeur du football

COMBIEN D’INITIATIVES

Lucchese, avec ses supporters organisés, Brindisi, Audace Cerignola, Calvina, Antoniana di Busto Arsizio, Seregno, Elfa, Juventus Club et Tolentino, Biagio Nazzaro, Palmense, Mondolfo, New Taranto Calcio a 5, Virtus Roveredo, Mirabello, Monastier, San Fior et Santalucia Susegana, ODB Pavia, Cisonese et Condor S. Angelo, l «Altavilla, Lido di Jesolo, San Zeno, Real Grezzanalugo et Valgatara, les sociétés Capitanata.

AUTRES INITIATIVES D’AVANTAGES

Il y a d’autres gestes qui valent et sont aussi bons que les dons comme les dépenses pour les personnes âgées en difficulté promues par les garçons de Partizan Bonola, le concours de dessin pour les jeunes joueuses de Gabetti Vialeggio, la vidéo d’encouragement qui unit les clubs féminins régionaux de la Vénétie et du Frioul Vénétie Julienne créé par Alba Borgo Roma, le message d’espoir des garçons du secteur de la jeunesse de Sanremese, le flash mob à distance des fans de Foggia, la campagne lancée par les Ospedaletti et de nombreuses autres actions quotidiennes des joueurs , les joueurs, les entraîneurs et les managers de LND qui aiment le football et la vie.