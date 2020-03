Urgence coronavirus, plus de 2 millions de contrôles de police. Plus de 90 000 signalés

“Les forces de police ont vérifié 157 621 personnes hier et 10 326 ont été signalées. 53 776 entreprises ont été contrôlées, 158 opérateurs ont été signalés et 7 entreprises ont été suspendues.” Ils sont moi Données du ministère de l’Intérieur, qui a fait aujourd’hui la remarque habituelle sur les contrôles de police suite aux mesures prises par le gouvernement pour contenir l’épidémie de coronavirus. “Le nombre de personnes contrôlées du 11 au 22 mars, 92 367 personnes signalées pour non-respect des ordonnances de l’autorité, 2 155 plaintes pour fausses déclarations; 973 799 entreprises contrôlées et 2 277 propriétaires rapporté “.