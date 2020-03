Urgence Covid-19 – La Lombardie demande de l’aide aux compagnies de téléphone. Naples dans la tempête

ROME. En pleine urgence coronavirus, non seulement des actes d’héroïsme mais aussi des gestes d’une lâcheté unique. la Consultant d’urgence Covid-19 du ministère de la Santé, Walter Ricciardi, dans un tweet, il a ainsi commenté sévèrement les nouvelles concernant les 249 agents de santé (médecins, infirmières, etc.) qui sont dans la maladie de Cardarelli.

PLUS DE CONTRÔLES CAPILLAIRES POURQUOI …

En attendant, la Lombardie annonce que, si le nombre de l’infection ne diminue pas d’ici dimanche, elle instaurera de nouvelles restrictions encore plus strictes. La raison? La conseillère pour le bien-être social Gallera a dénoncé le fait que plus de 40% des personnes abandonnent leur domicile pour des raisons non prioritaires. Parmi les nouvelles mesures figure la demande d’aide des compagnies de téléphone, qui pourraient surveiller les déplacements de plus de trois cents mètres à travers leurs systèmes, il existe une application que les grandes entreprises ont mise à disposition. Tout se passe de manière anonyme, se précipitent-ils pour clarifier, mais cela pourrait être une solution pour mieux suivre la situation.