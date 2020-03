Urgence Covid-19, l’arrêt Lega Pro aussi. Voici tous les détails

A partir de ce matin nouveau décret gouvernemental pour contenir l’urgence Covid-19le sport est également clairement impliqué. la Lega Pro, avec une note du Président Francesco Ghirelli, a communiqué les reports des offres et a indiqué que le calendrier des recouvrements sera divulgué de temps à autre dans des communiqués de presse ultérieurs.

LA COMMUNICATION DE LA LEGA PRO

Pris note de l’art. 1. paragraphe 3 du décret du président du Conseil des ministres du 9 mars 2020, “Mesures urgentes pour contenir la contagion sur l’ensemble du territoire national”, dans lequel il est décrété que: “les manifestations sportives et les compétitions de tous types et de toutes disciplines sont suspendues , dans des lieux publics ou privés. Les installations sportives ne peuvent être utilisées, à huis clos, que pour des séances d’entraînement d’athlètes professionnels et non professionnels, reconnues d’intérêt national par le Comité National Olympique Italien (CONI) et par leurs fédérations respectives, en vue de leur participation aux Jeux Olympiques ou événements nationaux et internationaux; seule la tenue d’événements sportifs et de compétitions organisés par des organismes sportifs internationaux est autorisée, à l’intérieur des installations sportives utilisées à huis clos, ou à l’extérieur sans la présence du public; dans tous ces cas, les associations et clubs sportifs, par le biais de leur personnel médical, sont tenus d’effectuer les contrôles appropriés pour limiter le risque de propagation du virus COVID-19 parmi les athlètes, les techniciens, les managers et tous les accompagnants qui y participent “; la Lega Pro a le droit de reporter, à une date ultérieure, toutes les courses programmées du 10 mars 2020 au 03 avril 2020. Il convient de noter que la nouvelle programmation des appels d’offres individuels, concernant le jour et l’heure du développement, sera communiquée dans un communiqué de presse officiel ultérieur.