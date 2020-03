Urgence de coronavirus. A Bologne: “Il y a la volonté de conclure les championnats nationaux”

Le PDG de Bologne, Claudio Fenucci, a parlé à Ètv du moment particulier que nous vivons et comment essayer de mettre fin au championnat de Serie A: “Nous sommes comme tous les citoyens italiens: à la maison, suivant les directives des autorités, avec la pensée tournée vers les médecins, à qui en première ligne, il nous aide à lutter contre cette maladie, qui doit être respectée, mais nous devons attendre qu’elle passe avec confiance “.

Peut-on exclure la date du 19 pour la reprise de la formation?

“C’était une date qui avait été indiquée hypothétiquement, puis les cas qui ont suivi et le retard qui a été observé dans la reprise de la préparation de nombreuses équipes signifient que toutes ces dates n’ont pas beaucoup de sens. Nous avons des réunions quotidiennes avec le Ligue pour comprendre la situation et comprendre comment les championnats se termineront. Nous avons pensé qu’il était correct que les déclarations sur l’évolution de la saison soient exprimées par les organes de la Ligue, pour éviter toute confusion. “

Que va-t-il se passer maintenant?

“Ce qui est positif en ce moment, c’est qu’il y a une grande unité d’objectif, nous menons une série d’activités. Le thème concerne aujourd’hui principalement le Championnat d’Europe, mais cela sera traité par le président et le PDG de Lega, pour essayer de comprendre s’il sera possible de déplacer les Européens. Si oui, compte tenu du fait que nous ne savons pas avec certitude comment le virus se propagera, nous pourrions penser à des espaces pour notre championnat. Je pense qu’il y a l’intention de conclure les championnats nationaux, compatible avec les nouvelles qui arriveront sur le front de la santé, ce qui représente aujourd’hui la première et la seule urgence. Ayant établi cela, et je crois que la conséquence est le report du Championnat d’Europe, je pense la vision des ligues est unitaire “.