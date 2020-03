Urgence de coronavirus. Arrêter la formation: communiqués de presse durs des médecins A et Assocalciatori

Hier a été une journée de forte controverse sur le thème des formations et des sessions à faire par les équipes. Il y a deux jours, les positions à l’Assemblée de la Ligue étaient partagées: Andrea Agnelli opposée à l’entraînement des équipes, Claudio Lotito en faveur. Hier, l’association des médecins de Serie A, avec un communiqué, a expliqué que vous ne pouvez pas vous entraîner.

La note des médecins d’A “Compte tenu de l’évolution grave de l’infection Covid 19 dans le monde, compte tenu de la propagation émergente des infections également au sein du personnel de calcium et de santé qui lui est dédié et de l’aggravation progressive de la situation qui affecte le système national de santé, les médecins de Serie A expriment de sérieuses inquiétudes quant à la protection de la santé de leurs membres si la formation reprend peu de temps et d’autres activités d’agrégation sont promues. Par conséquent, à l’unanimité, les médecins conseillent de ne pas reprendre l’activité tant que l’urgence ne s’améliorera pas de manière significative. Covid 19 “.

La libération matérielle des Assocalciatori L’AIC, dans un moment délicat pour le pays, est contraint malgré elle de dénoncer la situation paradoxale qui se produit dans plus de quelques clubs professionnels. Malgré l’intervention du Premier ministre Giuseppe Conte, qui a adopté par décret des mesures urgentes pour contenir la contagion sur tout le territoire national jusqu’au 25 mars 2020, cela nous attriste et nous sommes indignés d’enregistrer encore une éruption cutanée et un comportement hors contexte national et international de certaines entreprises qui insistent pour convoquer des athlètes pour l’entraînement en petits groupes, ou pire, pour le contrôle quotidien de la température. l’Ansa – sans les mentionner explicitement aux situations impliquant des clubs de Serie B. “Nous pensons maintenant que la situation a une définition très précise – poursuit la note -. Si les clubs rassemblent des joueurs en Italie pour la seule raison de rechercher de la fièvre ou non, les forçant à quitter leur domicile, à rencontrer des gens, à se rendre sur les lieux pour obtenir des données facilement transmissibles par téléphone, c’est un acte honteusement irresponsable envers de nombreuses personnes obligé de déménager et de travailler pour nous permettre un minimum de services nécessaires. Il est également offensant pour ceux qui sont en première ligne, les médecins, les infirmières et le personnel de santé, qui nous implorent de rester à la maison. Si les clubs réunissent les athlètes se défendant avec le DPCM (ce qui permettrait la formation d’athlètes / athlètes d’intérêt national pour la préparation de compétitions nationales et / ou internationales), ils doivent expliquer quel est l’intérêt national de maintenir les athlètes et les athlètes en forme. ils ne reprendront pas leurs activités avant la mi-avril! Cela signifie qu’ils vivent sur une autre planète. Enfin, si l’appel vise à obtenir le refus des joueurs afin de procéder ensuite à la réduction des émoluments, cela signifie que nous grattons le fond du tonneau de la dignité. Traduit, aujourd’hui en Italie il y a encore des clubs de football – conclut l’AIC – qui sont honteusement irresponsables, ou vivent sur Mars ou manquent d’un minimum de dignité. Nous saisissons cette occasion pour faire un grand câlin idéal aux nombreux médecins, infirmières et personnels de santé qui, ces jours-ci et dans les semaines à venir, auront besoin du soutien de toute l’Italie. Merci de nous tous. “