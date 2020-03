Urgence de coronavirus. Athlétisme, les Championnats d’Europe paralympiques glissent. Prévu en juin

L’urgence du Coronavirus a contraint les organisateurs du Championnat d’Europe paralympique d’athlétisme à reporter à plus tard l’événement prévu du 2 au 7 juin à Bydgoszcz en Pologne. Un événement qui attirerait environ 600 athlètes de toute l’Europe. Les organisateurs disent vouloir maintenir le championnat continental en 2020 en expliquant qu’ils continueront de suivre la situation et l’évolution de la pandémie et de collaborer avec toutes les autorités responsables de la relocalisation de l’événement.