Urgence de coronavirus. Bénévent, Inzaghi: “Nous allons sur le terrain pour l’hôpital civil” G. Rummo “

En ce moment difficile, l’une des plus belles initiatives vient de Bénévent: une levée de fonds de l’équipe Giallorossi en faveur de l’hôpital civil “G.Rummo”. L’entraîneur de Giallorossi, Pippo Inzaghi, nous a toujours tourné le visage, lançant un bel appel sur son profil Instagram: «En ce moment difficile, je suis avec les médecins et les agents de santé qui combattent ce virus. Il est temps, chacun dans sa capacité, de faire un don pour aider les hôpitaux qui mènent cette dure bataille. En collaboration avec la direction, les joueurs et tout le personnel technique de Bénévent, nous avons décidé de prendre le terrain aux côtés de l’hôpital civil “G. Rummo”. J’espère que nos fonds aideront à guérir les personnes qui souffrent. Nous qui avons la chance d’être bien, de respecter les règles du gouvernement, de rester chez nous et d’espérer que ce cauchemar se passera rapidement. “