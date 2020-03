Urgence de coronavirus. Biraschi: “C’est dur. Des sacrifices nécessaires pour le bien de tous les Italiens”

Le défenseur de Gênes, Davide Biraschi, a parlé de son isolement pour l’urgence liée au Coronavirus, aux micros de La Gazzetta dello Sport: “C’est dur, tout d’abord parce que pour le travail que je fais j’ai l’habitude de vivre en plein air. Mais tous les sacrifices font Italiens à cette période, donc je peux facilement le faire aussi. Le régime est le même qu’avant: régime méditerranéen classique, donc, seulement en réalisant moins d’activité, j’ai aussi réduit les quantités proportionnellement. J’ai recommencé à lire après un long moment, pour la joie de ma mère. Biographies d’athlètes, juste pour rester sur le sujet. Comme celle d’Agassi, pour commencer. Je dois admettre que la pensée de ce qui se passe dans toute l’Italie est quelque chose de constant et reste une préoccupation forte que je ressens non seulement pour ma famille, mais pour tous les Italiens. Mais le football n’est pas seulement mon métier, mais aussi ma passion et ma vie. Alors oui, ça me manque comme l’air, malgré tout. “