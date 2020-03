À travers ses profils sociaux, Bologne a montré la formation du gardien de but à domicile Angeolo Da Costa que dans la maison implique également son fils Leonardo d’abord dans quelques exercices physiques et ensuite dans un défi où le Brésilien défend une mini porte contre les tirs de son héritier qui finalement réussit également à marquer un but. Une vidéo amusante pour essayer de distraire votre enfant des longues journées à l’intérieur.