Urgence de coronavirus. Bonaccini: “Situation critique. Pour cette raison, j’ai interdit les activités de plein air”

Le président d’Émilie Romagne Stefano Bonaccini il a été le premier en Italie, anticipant quelles pourraient être les initiatives du gouvernement, à signer une ordonnance expliquant les limites et les limites des activités sportives, un grand sujet de discussion de nos jours. Concrètement Bonaccini, en plus de fermer le pachi, a interdit presque tout: jogging, marche, longs voyages avec le chien, balades à vélo. L’intéressé a évoqué les mesures prises au Corriere della Sera: «Il y a encore trop de personnes qui se déplacent sans besoins réels. Je pense que d’autres mesures restrictives sont nécessaires, ce que le gouvernement envisage de faire: nous ne pouvons pas prendre le risque de certaines personnes irresponsables. Les critiques? Je suis prêt à accompagner ceux qui disent qu’ils ne peuvent pas abandonner le jogging dans l’une de nos thérapies intensives et tout sera plus clair “.