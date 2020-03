Urgence de coronavirus. Brescia, Cellino: “Nous pensions pouvoir nous entraîner par groupes de 2-3”

En Serie A, presque tous les présidents sont d’accord sur la prolongation de la suspension de la formation au moins jusqu’au 4 avril. Parmi eux aussi Massimo Cellino, qui a expliqué comment la récupération qu’il avait fixée pour Brescia a glissé malgré l’appel du personnel de Corini et Grosso, les techniciens ont disculpé: “La vérité est différente. Après le dernier match, nous pensions à poursuivre la formation de groupe deux, trois joueurs à la fois. Une douzaine de mini-sessions par jour. Nous avons un immense centre sportif, quinze hectares de pelouse, et pour développer le programme, une tige, deux coups de pied, il nous fallait des entraîneurs, pas des entraîneurs. Ceux que nous avons appelés ne sont pas des techniciens, mais des entraîneurs de base. Je me demande pourquoi l’Association des entraîneurs a déménagé. Je ne commence pas à parler … Ulivieri me connaît bien, il a dû me dire certaines choses en face. instrumentale, il y a ceux qui m’ont donné un lâche. Nous avions téléphoné à cinq formateurs et personne n’a daigné répondre. C’est pourquoi nous avons eu recours à des convocations écrites, et quand je ne pensais pas déjà à malheureusement, les choses ont empiré et le désordre a éclaté. Ce sont tous des salariés, des professionnels. Deux se sont présentés, les autres non. Je ne cherchais que leur collaboration, car je paie pour un wagon. J’ai Lopez, l’entraîneur, qui est enfermé dans la maison depuis des jours, une maison un peu plus grande qu’une baignoire. L’entraîneur des gardiens qui était avec Corini, et qui est resté avec nous, s’est autorisé à recourir à l’association des entraîneurs pour échapper au travail. Il y a un mois. “