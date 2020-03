Malgré un nombre peu élevé – environ 200 – de coronavirus, le gouvernement bulgare a décidé de prolonger toutes les mesures de confinement du virus jusqu’au 12 avril. Le ministre de la Santé, Kiril Ananiev, l’a annoncé. Pendant deux semaines de plus, les restaurants, bars, gymnases, lieux de divertissement, écoles de tous niveaux seront fermés dans le pays d’Europe de l’Est et tous les événements sportifs et culturels seront interdits.