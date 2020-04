Urgence de coronavirus. Conte: “Confinement jusqu’en mai? Bientôt pour en parler”

“Tout d’abord, le message que nous devons transmettre aux Italiens est de confirmer que le régime actuel se poursuit”. Donc, le premier ministre Giuseppe Conte survenus lors des accords et désaccords spéciaux diffusés sur Nove. “Nous devons respecter les règles. Nous traversons une phase délicate. Il y a un signal timide de confinement, mais nous ne devons pas baisser le niveau de garde, sinon les efforts auront été vains. La prolongation est jusqu’au 13 avril car nous voulons évaluer de temps en temps une fois quand desserrer les mesures de confinement. Nous espérons pouvoir entrer prochainement dans la nouvelle phase de l’urgence, celle de la coexistence avec le virus que nous pouvons garder sous contrôle, une fois la phase la plus aiguë passée Nous espérons que cela arrivera bientôt “.

Hypothèse 4 mai pour recommencer?

“C’est une hypothèse non créditée, il est trop tôt. Nos scientifiques mettent à jour les données tous les jours, cela n’a aucun sens de parler de fin avril / début mai. Ce régime de confinement est absolument nécessaire, quand il y aura la possibilité de desserrer l’étau, nous serons les premiers à vouloir le faire. “

La circulaire du ministère de l’Intérieur?

“Il s’agit d’une circulaire du ministère de l’Intérieur, car il y avait tellement de demandes d’éclaircissements et elle a été utilisée pour donner des indications aux forces de police. Mais le ministre était clair, les règles sont claires. Les mouvements ne sont autorisés que pour les raisons nécessaires L’heure de la marche pour les enfants n’a pas été fixée, mais pour les mouvements autorisés, avec un maximum de prudence, un parent peut amener un mineur “.

Y a-t-il eu une erreur entre fin janvier et début février?

“Jusqu’à présent, nous avons suivi un certain type de comportement. Je ne pense pas que je suis infaillible, mais si je pouvais revenir en arrière, je le referais. Nous avons dit que les mesures devaient être mises en œuvre selon certains critères, nous devions avoir la base de nos décisions politiques, les évaluations d’experts et Par exemple, nous avons été les premiers à fermer le trafic sur les vols à destination et en provenance de la Chine. Si nous avions laissé cette ligne de trafic, nous n’aurions pas eu la force de contrôler ce flux de passagers. deux Spallanzani chinois, nous ne pouvions pas savoir qu’une épidémie aurait explosé dans le Lodigiano, à Codogno. À tel point que nous sommes immédiatement allés à 15 cas puis un épicentre a également explosé à Vo ‘. Ça aurait été bien d’avoir une boule de verre. “

As-tu peur?

“Je n’ai pas peur, cette situation demande du courage et de la détermination. Ce sens des responsabilités envers 60 millions de personnes me donne beaucoup d’énergie.”

Renzi irréfléchi de dire de tout rouvrir?

«Il y a une variété de positions dans le débat public, y compris la vôtre. J’ai la responsabilité de me fier aux évaluations et aux discussions constantes avec les techniciens. Ensuite, les décisions politiques sont à nous, mais avant d’adopter une perspective d’assouplissement des mesures Nous avons besoin d’une base scientifique. Dès que nous l’aurons, un instant plus tard, nous travaillerons dans cette perspective. Je rassure tout le monde: nous y réfléchissons déjà, afin de ne pas être pris au dépourvu. Le moment venu, nous allons gérer une nouvelle phase vers la vraie reprise. nous nous préparons déjà également à la reconstruction et à la relance: à ce moment, nous devrons avoir un pays bureaucratisé, où les permis et autorisations inutiles disparaîtront même avec de solides garanties juridiques, les procédures seront raccourcies “.

Quand l’argent de licenciement arrive-t-il? Et quand celle de la cotisation aux indépendants?

“J’étais clair, faire des propositions irréalistes ou instrumentales ne nous mène nulle part (se réfère aux oppositions, ndlr). Le cadre des finances publiques est ce qu’il est, idem à la récession. Plutôt que 100 je voudrais donner 200 milliards, le les mesures doivent être viables et durables. Les caisses de l’État languissent, j’espère que les oppositions pourront s’asseoir sans ambiguïté. J’ai fait pression vers l’INPS pour que tout soit prêt: nous savions qu’une vague de demandes allait arriver, et en une nuit 300 000 sont arrivés. Nous avons eu l’assurance du président de l’INPS que nous pourrons tout gérer, à travers des plages horaires. Nous espérons que tout le monde aura bientôt cet argent le plus tôt possible “.

Vous attendiez-vous à plus de responsabilité de la part de l’opposition?

“J’ai toujours dit aux ministres dès le premier instant. Nous nous dirigions vers une perspective d’urgence à plusieurs niveaux: sanitaire, économique et social. Il était facile de prévoir les problèmes d’ordre public, nous allons maintenant faire face à des semaines et des mois très compliqués. Quelqu’un utilise la métaphore de guerre, et comme il convient: nous combattons un ennemi. Et comme toute guerre, il y a une récession, elle doit être tenue pour responsable par tous, et cela vaut également pour l’opposition et ses dirigeants. Nous sommes pour une confrontation. le ministre de l’économie a ouvert une table et dans les prochains jours nous en discuterons. Facile à dire: je voudrais liquider 2000 euros par personne, ou avec un clic d’argent aux entrepreneurs, ou même un espace fiscal blanc. Ce doivent être des propositions durables. J’éviterai les critiques, les demandes d’éclaircissements et les jugements qui viendront plus tard. Il y aura un grand débat, j’y répondrai mais même maintenant tout le monde doit prendre ses responsabilités “.

Où en sommes-nous avec les euro-obligations?

“Le vent en Europe est en train de changer. Nous ne sommes pas encore en pleine mutation, mais le débat, également en Allemagne et aux Pays-Bas, est animé. Nous avons déjà pris des mesures importantes par rapport aux positions initiales. Je voudrais vous rappeler que le pacte de stabilité a été rompu, que le La BCE a fait un pas important. Von der Leyen m’a annoncé deux autres mesures qui seront approuvées demain, qui garantiront 100 milliards de dollars mobilisés sur un fonds pour permettre aux États membres de puiser dans ce fonds pour le licenciement. Et puis les Fonds structurels européens, Je voudrais préciser: cela n’a rien à voir avec le MES. Ils seront utilisables sans aucune restriction, sans cofinancement national. Et confiant que d’autres initiatives viendront. J’ai demandé une stratégie commune et forte qui offre une gamme d’instruments différents. Pas en faveur. de l’Italie ou de l’Espagne, mais de toute l’Europe. Il n’est pas important de sortir de l’urgence, mais comment et quand “.

On parle d’un changement de gouvernement après l’urgence sanitaire.

“Devoir travailler sur ce front, les scénarios futurs ne peuvent pas me faire vibrer. Je n’aime pas la chaise, je suis dans la perspective d’une tâche et d’une mission. Je ne pense pas que je doive rester ici la vie naturelle pendant. Je m’en tiens à l’horizon de la législature ».

Renforcer la santé après la fin de cette urgence?

“Nous devrons travailler et élaborer un plan, une réflexion sérieuse au niveau national sera nécessaire. Les erreurs commises dans le passé ne doivent pas être re-proposées. Je répondrai de mon travail, mais il est important de se demander ce qui a été fait et l’avenir du pays et des jeunes.” J’aimerais qu’une page s’ouvre demain où nous n’appellerons pas les héros sanitaires, mais les patriotes. Et il y aura une très longue liste. À l’extrême droite, j’espère plutôt que la liste des traîtres et des déserteurs reste blanche “.

Le jour le plus difficile?

“Les étapes les plus importantes ont été le moment où nous avons dû établir la zone rouge dans la région de Lodi. Une zone rose n’avait jamais été créée depuis l’après-guerre. Une limitation aussi stricte pour 50 000 personnes était une étape très exigeante. Nous avons pris la décision immédiatement, en quelques heures après le déclenchement des deux foyers. Il y a eu un Conseil des ministres de la protection civile de 4 heures, nous avons évalué le pour et le contre: ce fut une étape dramatique. Même en voyant la liste des morts, on a touché une plaie cela ouvrirait de plus en plus “.