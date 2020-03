Urgence de coronavirus. Cyclisme, Granfondo Gavia et Mortirolo également reportés à septembre

Même le Granfondo Gavia et Mortirolo – Damiano Cunego 2020 elle est obligée d’abaisser le drapeau blanc en raison de l’urgence coronavirus. Les organisateurs de l’événement, initialement prévu pour le 28 juin, ont en effet annoncé son report au 6 septembre avec cette déclaration officielle: “A la lumière de ce qui se passe en Italie et dans le monde avec l’urgence du Coronavirus, nous pensons que la situation n’est pas permet la sécurité totale de l’événement et la santé des participants “, note émise par GS Alpi. Chaque année, le Granfondo Gavia et Mortirolo accueille des milliers de cyclistes amateurs du monde entier.