Urgence de coronavirus. Dainelli: “Commisso se montre soucieux de ses employés”

Le superviseur du domaine technique de la Fiorentina, Dario Dainelli, a accordé une interview à Tuttosport. Ce sont ses mots les plus importants: “Ce que nous vivons est une situation compliquée pour tout le monde, à la fois pour les athlètes et pour les employés, mais je suis sûr que nous le pourrons. Entendre chaque jour de plus en plus de mauvaises nouvelles sur les données de Covid-19 est u La Fiorentina dans l’équipe a de jeunes joueurs très talentueux tels que Castrovilli, Chiesa et Vlahovic, mais aussi des champions comme Ribéry. La commissaire prouve une fois de plus qu’elle se soucie de ceux qui travaillent pour lui. ce moment sont de belles choses. “