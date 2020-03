Urgence de coronavirus. De Londres à Madrid, la peur grandit. En Suède, tout est ouvert

L’urgence du coronavirus, à ce stade, est évaluée comme telle dans presque tous les pays d’Europe. Après la sous-estimation initiale, la République écrit, même leAngleterre Il se prépare après qu’un des responsables du NHS, la santé publique britannique, ait parlé du “tsunami de malades arrivant, 50% des médecins et des infirmières sont malades”. C’est pourquoi Boris Johnson a imposé un «séjour à la maison» et a commencé à construire de nouveaux hôpitaux pour la gestion: 4 000 nouveaux lits arrivent à Londres et 20 000 nouveaux respirateurs grâce aux sociétés Dyson et Tesla. À ce jour, environ 460 des 11 000 cas sont décédés en Angleterre.

La situation la plus dramatique, avec l’Italie, est celle de Espagne: hier, il y avait un nombre record, avec environ 10 000 nouveaux cas qui portent le total à plus de 56 000. De plus, 4 089 personnes sont décédées au cours des dernières 24 heures. Les hôpitaux, en particulier ceux de Madrid, s’effondrent et des images de patients placés au sol dans les couloirs ont fait le tour du Web. Espoir? L’augmentation moyenne de la contagion au cours de la dernière semaine a été de 20% contre 40% ces dernières années. en France il y a 30 000 infections officielles, mais les médecins généralistes auraient trouvé 40 000 autres cas. En Alsace, en attendant, un train hospitalier a été créé.

la Allemagne continue de voir les cas augmenter, hier 43 646 avec une augmentation de plus de 6 000 en 24 heures. Et les morts sont arrivés à 239 et le ministre de la Santé Jens Spahn a averti: “Nous faisons face à la paix avant la tempête”.

L’affaire est curieuse et à certains égards incompréhensible Suède, où tout est pratiquement ouvert et pleinement opérationnel: les universités sont fermées mais les écoles sont ouvertes, tout comme les bars, restaurants, discothèques, bureaux et le métro qui circule au rythme habituel: le gouvernement, qui se concentre généralement sur le bon sens des citoyens, a travail intelligent uniquement recommandé. 2 840 personnes sont infectées aujourd’hui, 71 morts.