Urgence de coronavirus. Ds Vibonese: “Après l’arrêt, un autre championnat va commencer”

Même le directeur sportif de Vibonese Simone Lo Schiavo il a parlé aux microphones de Tuttoc.com de la situation délicate que connaît le football italien, et de toute l’Italie, en raison de l’urgence liée au Coronavirus: «Cette pause change les valeurs sur le terrain. Les équipes d’installateurs devront s’arrêter de force, rencontrant ainsi un malaise. Dans le même temps, ceux qui ont dû récupérer quelque chose sur le plan sportif en bénéficieront. Les plans de toutes les entreprises vont changer car un mois d’arrêt est vraiment long et les valeurs de tous vont changer à la reprise. – conclut Lo Schiavo – Nous nous en tenons aux décisions des institutions gouvernementales et de celles qui administrent le football, sans se demander si c’est juste ou non. Le report des matches va créer un changement de valeurs et un tsunami sur le plan technique. Un autre championnat débutera le 5 avril ».