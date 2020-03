Urgence de coronavirus. Elia Viviani: “Non au Tour de France à huis clos”

“Les émotions d’hier sont plus de soulagement que de colère. Les nouvelles ont enlevé un fardeau parce que nous vivons dans l’incertitude.” C’est ce qu’Elia Viviani, déjà médaillé d’or olympique dans l’omnium de Rio 2016, a déclaré sur Radio 24. Le coureur Véronèse a également commenté la possibilité de courir le Tour de France, toujours programmé du 27 juin au 19 juillet, à huis clos. : “A Paris-Nice, vous avez compris qu’il y avait quelque chose de surréaliste. La course était également normale, voire spectaculaire pour ce que nous avons vu à la télévision”, a admis Viviani. “D’un autre côté, c’était une solution pour continuer, mais cela ne peut pas être un point de départ, même derrière des portes closes, le personnel et les coureurs sont en danger. Cela a été accepté comme la fin du parcours, mais il est impossible de” recommencer à partir de “. Nous recommencerons avec zéro cas, c’est un sport dans lequel des gens du monde entier arrivent, si à la date du Tour on part sans cas on peut repartir. Les 200 coureurs qui partent sont un groupe de personnes, si ce n’est pas contrôlable le public ne peut pas être contrôlé même par le groupe ” ajouta le bleu.