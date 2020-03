Urgence de coronavirus. Giuseppe Conte: “Fermeture des activités commerciales dans toute l’Italie”

Le président du Conseil des ministres, Giuseppe Conte, a annoncé hier soir de nouvelles mesures restrictives pour que notre pays puisse faire face à l’urgence du coronavirus: “Je remercie tous ceux qui changent leur mode de vie et font des sacrifices. Ce n’est pas facile mais vos sacrifices en donnent beaucoup. L’Italie montre une grande force et tout le monde nous regarde, nous apprécie pour sa grande rigueur. Demain, ils ne nous admireront pas seulement, nous prenant comme exemple positif, étant donné que nous sommes les premiers en Europe à avoir été touchés. un modèle pour tout le monde. Le défi concerne la santé de tous les citoyens, mettant à rude épreuve le système de santé et l’économie. Nous avons pris en compte tous les intérêts. En premier lieu, il y a la santé des Italiens et seulement quelques-uns il y a quelques jours, je vous ai demandé de rester à la maison. La grande majorité des Italiens ont répondu de manière extraordinaire, mais ce n’était que la première étape, maintenant nous devons procéder progressivement, donc que chacun puisse comprendre le moment difficile que nous vivons. Nous devons maintenant franchir une autre étape: nous avons la fermeture des activités commerciales, des ventes au détail, à l’exception des épiceries, des produits de première nécessité, des pharmacies et des parapharmacies. Pas de précipitation, soyez prudent, il n’est pas nécessaire de se précipiter pour acheter de la nourriture dans les supermarchés. Nous fermons les magasins, bars, pubs et restaurants, laissant la possibilité de faire des ventes à domicile. Les coiffeurs, les centres de beauté et les activités de production ferment également, qui devront travailler dans un travail intelligent. Les industries pourront continuer à exercer leurs activités mais en évitant la contagion et en respectant les règles. Les quarts de travail devront être gérés. Le service public reste garanti, comme les transports. La règle mère reste la même, il faut limiter les déplacements pour des raisons de santé ou de nécessité. Nous ne pourrons voir l’effet de notre grand effort que dans quelques semaines, demain et dans les jours à venir, il n’y aura pas d’impact. C’est très important. Si les chiffres continuent de croître, nous ne nous précipiterons plus pour changer. Nous devrons être lucides et responsables. Il y aura bientôt un commissaire qui aidera le système médical. La personne que je nomme est le professeur Domenico Arcuri qui assurera la coordination avec Angelo Borrelli. Je remercie la protection civile. Si nous respectons tous les règles, nous sortirons de l’urgence plus rapidement. “