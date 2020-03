Intervention au Che tempo che Fa par Fabio Fazio, ministre de l’économie Roberto Gualtieri a parlé du décret pour l’urgence du coronavirus: “Le décret de mars dépasse déjà les 20 milliards et nous atteindrons probablement les 25 milliards autorisés par le Parlement pour donner une réponse forte et immédiate à l’urgence du coronavirus. Il s’agit d’une première mesure donner aux familles et aux entreprises des liquidités massives qui seront suivies de mesures de rafraîchissement plus précises “.