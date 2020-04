Urgence de coronavirus. Hellas Verona, la levée de fonds s’élève à près de 2 millions d’euros

L’unité fait la force et le travail d’équipe fait la différence. C’est dans cet esprit, et avec générosité que c’est l’un des signes distinctifs de la ville de Scaliger, que le Hellas Verona FC s’est rangé du côté du groupe Athesis, mais aussi de la municipalité de Vérone et de la Fondazione della Comunità Veronese, pour contribuer – directement et indirectement – à la collecte de fonds de #aiutiAMOverona, qui affecte la totalité du produit à l’achat de matériel et d’équipement pour les hôpitaux de la ville et de la province. Une levée de fonds qui a atteint le chiffre considérable de 1,7 million d’euros. Et jusqu’à présent, autre élément caractéristique de la course à la solidarité qui vise des interventions immédiates pour contrer l’urgence sanitaire, les deux premières tranches ont déjà été versées, respectivement de 490 et 570 milliers d’euros.