Urgence de coronavirus. La femme d’Arteta: “Il va bien, le virus ne l’aurait pas empêché de travailler”

Le manager d’Arsenal Mikel Arteta test positif pour le coronavirus mais sa femme Lorena Bernal a rassuré tout le monde sur son état: “Je tiens à remercier tous ceux qui ont envoyé, des messages, des e-mails et des appels, c’était vraiment écrasant. Je comprends aussi que vous voulez savoir ce qui se passe. Mon mari il se sent bien, il va bien. C’est vrai qu’il avait les symptômes du virus mais les symptômes ne l’auraient jamais empêché d’aller travailler dans une situation normale. Il aurait juste pris un ibuprofène ou un paracétamol et il serait allé travailler tellement vraiment, ce n’est pas rien de grave. Un peu de fièvre, des maux de tête, mais c’est tout. C’est son expérience. Mes enfants et moi sommes parfaitement bien. Apparemment le virus n’est pas mortel. Il pourrait être pour plusieurs personnes, mais la majorité le traversera avec de légers symptômes. ”