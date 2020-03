Urgence de coronavirus. La FIFA aide les clubs: prolongation des contrats et adaptation du marché

Le nouveau document FIFA qui devrait répondre à l’inévitable crise économique du football après que l’arrêt imposé par la propagation du coronavirus a été révélé aujourd’hui par .. Les contrats actuels des joueurs et des entraîneurs devraient être prolongés jusqu’à la fin de la saison de championnat, qui est à son tour reportée, avec la recommandation de permettre également la modification des fenêtres du marché des transferts en les adaptant aux nouvelles dates de la saison. En plus de cela, dans le document révélé par l’agence, il y aurait une exhortation aux clubs et aux joueurs à travailler ensemble pour trouver des solutions au paiement des salaires pendant les interruptions.

Enfin, en ce qui concerne le “transfert” des joueurs aux équipes nationales, il a été convenu le 13 mars que les règles qui obligent normalement les clubs à libérer les joueurs ne s’appliqueront pas pour ce mois et pour avril. La mesure devrait également être étendue aux mois de juin et juillet, même si l’équipe de la FIFA est au travail et ce ne sont que les premières propositions de réponse à l’inévitable difficulté que le virus entraînera.