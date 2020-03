L’urgence du coronavirus concerne tous les États d’Europe. Parmi ceux-ci, il y a aussi l’Allemagne, où l’État fédéral et le Laender allemand ont l’intention d’imposer une interdiction de contacts. C’est ce qui ressort, selon la Dpa, de la téléconférence qui s’est tenue aujourd’hui entre la chancelière Angela Merteke et les ministres-présidents des régions. Selon l’agence, les regroupements de plus de deux personnes, à l’exception des familles, seront interdits.