Urgence de coronavirus. Le département de football féminin de la FIGC: “Ensemble nous y arriverons”

«Ensemble, nous pouvons le faire! Nous restons unis dans ce moment difficile pour revenir vivre le spectacle et les émotions du football féminin “. Ainsi, le département de football féminin de la FIGC sur ses canaux sociaux a voulu encourager tous les fans et pas dans une période difficile pour notre pays en raison de l’urgence du coronavirus. Un message accompagné de photos de certains des joueurs les plus représentatifs – de Sara Gama et Cristiana Girelli de la Juventus à Debora Novellino et Paula Myllyoja de Pink Bari – des douze équipes de Serie A.

