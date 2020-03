Rendez-vous habituel avec le bulletin d’aujourd’hui, publié par la Protection civile lors de la conférence de presse d’aujourd’hui Angelo Borrelli, chef du Département de la protection civile. Au total, il y a 17 750 positifs, soit 18,7% de plus qu’hier. 1966 le total des guéris, 527 de plus qu’hier. 8327 hospitalisés, 1518 en soins intensifs, 7860 en isolement à domicile. 1441 sont morts, 175 de plus qu’hier.