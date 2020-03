Urgence de coronavirus. Le patron de Catanzaro fait don de 200 000 euros aux hôpitaux calabrais

Le championnat est arrêté mais Floriano Noto, patron de Catanzaro, ne reste pas entre ses mains. Le groupe AZ, dirigé par le plus haut responsable de Giallorossi et sa famille, a décidé de donner 200 000 € aux hôpitaux calabrais. Voici la note:

“Le groupe AZ SpA, licencié de la marque Coop en Calabre, a également approuvé un don de 200 000,00 euros pour l’achat d’outils et de machines pour soutenir la lutte contre COVID-19, qui sera également réparti entre les cinq sociétés hospitalières. de la région de la Calabre, tels que: l’hôpital “Pugliese Ciaccio” de Catanzaro, le “grand hôpital métropolitain” de Reggio de Calabre, l’hôpital “SS Annunziata” de Cosenza, l’hôpital “J. Iazzolino” de Vibo Valentia, l’hôpital “San Giovanni di Dio” de Crotone. Nous sommes proches de tout le personnel médical pour le travail incessant et l’apport social extraordinaire dans cette urgence sanitaire. En ce moment nous devons tous être solidaires et proches les uns des autres. #ANDRATUTTOBENE “.