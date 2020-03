Urgence de coronavirus. Le président de l’Ordre des médecins est décédé à Varèse: il avait 67 ans

Le président de l’Ordre des médecins et dentistes de la province de Varèse et médecin généraliste à Busto Arsizio (Varese) Roberto Stella, 67 ans, est décédé hier soir à l’hôpital de Côme, où il a été hospitalisé pour insuffisance respiratoire après avoir contracté le coronavirus.

La nouvelle a été confirmée par le maire de Busto Arsizio, Emanuele Antonelli. Stella, médecin généraliste, était à l’hôpital après avoir contracté le virus avec un collègue: son état avait empiré au cours des dernières heures. “Le Service de santé national et lombard, le National et le Varese Medicine ont perdu des conseils prudents un ami sûr, un travailleur passionné, aigu et infatigable; ses patients ont perdu un ami et un homme capable de prendre soin et de prendre soin sans limites. L’Ordre des Médecins-Chirurgiens et Dentistes de Varèse est proche de la famille du Docteur Stella et exprime ses plus sincères condoléances “. Pour le signaler, c’est Repubblica.it.