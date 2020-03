Urgence de coronavirus. Le Roma Club de Shanghai fait don de 2000 masques à l’Italie

Le Roma Club de Shanghai a annoncé qu’il enverrait 2 000 masques en Italie pour soutenir la campagne du Club consacrée à l’urgence Covid-19. L’Italie est le deuxième pays le plus touché par le coronavirus après la Chine, avec 26 000 personnes infectées et 2 500 victimes et l’organisation de fans de Giallorossi. “Lorsque COVID-19 a éclaté en Chine, l’AS Roma était la première équipe L’équipe de football européenne nous montrera son soutien sur Twitter “, a déclaré Daniele Hou, vice-présidente du Roma Club Shanghai. “Ce message nous a rendus encore plus fiers de nous, fans de Giallorossi.” Cela a été révélé par le site officiel du club Giallorossi.