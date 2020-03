Nouvelle positivité au Coronavirus dans le monde du divertissement. Après Tom Hanks, Idris Elba et plusieurs autres acteurs, il a annoncé qu’il avait également contracté le ténor Covid-19 Placido Domingo. “Je pense que c’est mon devoir moral d’annoncer que j’ai été testé positif à Covid-19 – a-t-il écrit sur Facebook -. Ma famille et moi-même sommes isolés depuis aussi longtemps que les médecins le jugent nécessaire, et nous sommes tous actuellement en bonne santé “, a-t-il conclu.