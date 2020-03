Urgence de coronavirus. Livourne, Spinelli: “Ne sortez pas ou le 3 avril deviendra le 20 et ainsi de suite”

Le président de Livourne Aldo Spinelli il a évoqué l’urgence du coronavirus qui a conduit à la suspension des championnats soulignant l’importance de rester à la maison: «Il faut rester à la maison, il suffit d’être prudent. Si nous ne le comprenons pas, tout est inutile et le 3 avril, il deviendra le 20 et ainsi de suite. Nous ne sortirons jamais de cette situation. – continue Spinelli chez Sky Sport – Nous nous entraînons avec la bonne précaution. Les joueurs sur le terrain et à domicile, rien d’autre. L’arrêt des championnats est juste, on récupérera quand il y aura à récupérer juin, juillet ou quand ce sera. En Angleterre, ils jouent toujours. Et puis, même si les joueurs devaient renoncer à quelques jours de vacances, il n’y aurait rien de mal. “