Urgence de coronavirus. Loukachenko joue au hockey: “Cold sports le meilleur antivirus”

Après les conseils sur la façon dont la vodka et le sauna étaient utiles pour lutter contre l’infection par le coronavirus, le président du Bélarus Alexander Lukaschenko revient à parler en jouant dans un match de hockey sur glace devant un large public. «Il n’y a pas de virus ici, c’est un réfrigérateur. – a expliqué Loukachenko à la télévision d’Etat BTRC – Les sports, et en particulier ceux sur glace, sont le meilleur anti-virus “. Actuellement, au Bélarus, 94 cas de positivité au coronavirus ont été confirmés et il n’y a pas de victimes.

Après le conseil "sauna et vodka" comme remède contre le #coronavirus, le président biélorusse Loukachenko s'est produit lors d'un match de hockey. "Il n'y a pas de virus ici, un sport froid comme celui-ci est le vaccin parfait" https://t.co/U6VJg249Cq pic.twitter.com/6sAbnXQu9h

– Sport RSI (@RSIsport) 29 mars 2020