Urgence de coronavirus. Mandzukic: “Soutien aux médecins et aux travailleurs. Prenez soin de vous”

L’ancien attaquant de la Juventus Mario Mandzukic est intervenu sur Instagram pour montrer toute sa proximité avec les personnes actuellement en difficulté et souffrant de coronavirus: “J’ai ressenti de la compassion pour toutes les personnes touchées par le coronavirus et je souhaite à tous un prompt rétablissement. Un grand soutien aux médecins, aux les infirmières et toutes les personnes qui travaillent dur et qui risquent la santé pour nous tous. J’espère de tout cœur que notre vie redeviendra normale très bientôt. Jusque-là, nous sommes intelligents et responsables et écoutons les instructions des autorités qui ont montré qu’ils savent ce qu’ils font. Prenez soin de vous et de vos proches. “