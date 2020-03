Urgence de coronavirus. Message de Cutrone: “Infecté aussi, laissez chacun faire sa part”

“J’ai aussi été infecté, chacun fait sa part, je vous recommande de rester à la maison”. C’est l’appel lancé par Patrick Cutrone, Attaquant de la Fiorentina, à travers une vidéo-sociale aux côtés de la Croix-Rouge. “La situation sanitaire qui affecte notre pays et non seulement m’a impliqué en tant que partie directement intéressée par l’infection, c’est pourquoi il est important que chacun fasse sa part pour en sortir ensemble le plus tôt possible et plus fort qu’auparavant. Je vous recommande, restez à la maison et suivez les instructions des établissements de santé tous les jours. Faites-le pour vous, pour les personnes que vous aimez et pour ceux qui se battent tous les jours en première ligne “. Avec ses coéquipiers Vlahovic et Pezzella, Cutrone est l’un des joueurs viole les résultats positifs il y a quelques jours dans le test du coronavirus.