La Fédération italienne de natation a décidé d’annuler tous les événements et compétitions nationaux jusqu’au 31 mai suivant la pandémie de coronavirus. En outre, jusqu’à plus d’informations sur le début de la “ phase 2 ”, la suspension de la finale du water-polo masculin italien et des championnats nationaux de water-polo masculin (série A1, série A2, série B, moins de 17 A) a été confirmée. femelle (séries A1 et A2).