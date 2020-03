Urgence de coronavirus. NBA, Smart annonce: “Je suis guéri du virus”

Le joueur des Boston Celtics Marcus Smart a annoncé via son profil Twitter qu’il avait été guéri du Coronavirus: «Libre du virus pendant deux jours. Déclaré guéri par le ministère de la Santé publique du Massachusetts », écrit le basketteur de la NBA qui avait admis le 20 mars avoir été testé positif pour l’écouvillon.

Corona Free depuis deux jours. Approuvé par le ministère de la Santé de masse.

Merci pour les pensées et les prières de tout le monde et je fais de même pour tous ceux qui ont été affectés par cela. Restez en sécurité et restez ensemble – à part!

Beaucoup d’amour!

– marcus smart (@ smart_MS3) 30 mars 2020