Urgence de coronavirus. Nicchi, président de l’AIA: “Nous n’enverrons pas les arbitres en difficulté”

Marcello Nicchi, président de l’AIA, a parlé à Radio Sportiva de l’urgence du Coronavirus et de ses conséquences sur le monde du football: “Je crois qu’avant de parler de sensations et de perspectives à court et à long terme, nous devons regarder le présent et la bataille contre laquelle nous nous battons. Coronavirus. Les arbitres sont des gens de règles, comme toujours nous respecterons les dispositions du gouvernement et de la Fédération. Dans le drame du moment, nous continuons à travailler sur le redémarrage, mais quand cela ne dépend pas de nous. Nous sommes prêts à redémarrer le moteur mais nous ne pouvons certainement pas envoyer arbitres qui mettent la vie en danger. Nous avons besoin de garanties pour tout le monde, même pour nous “.

Baisse également des salaires des arbitres?

“Nous parlerons de tout au bon moment, pour le moment ce sont des choses futiles. Si le championnat recommence, il y aura des choses à faire, s’il ne recommence pas, d’autres mesures seront nécessaires. Nous ferons notre part. Si un sacrifice sera demandé aux meilleurs arbitres sous contrat , nous en parlerons certainement à la Fédération. Nous sommes des professionnels à tous points de vue, nous ne lésinons pas sur la semaine ou le mois.