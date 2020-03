Urgence de coronavirus. Pérouse f., Bylybashi: “L’Italie et l’Albanie se sont toujours entraidés”

Le footballeur albanais de Pérouse Sevina Bylybashi a commenté sur les chaînes officielles du club la décision du premier ministre de son pays Edi Rama pour aider l’Italie en envoyant 30 médecins et infirmières: «Rama est un geste très humain. Dans une situation difficile comme celle-ci et dans d’autres dans le passé, l’Italie et l’Albanie ont été deux pays qui se sont toujours aidés. Je me souviens qu’il y a quelques mois, mon pays a été frappé par le tremblement de terre et l’Italie a été la première à nous donner un coup de main. – continue la footballeuse qui est arrivée à Pérouse alors qu’elle n’avait que 14 ans – Et nous nous sentons donc obligés d’aider même si avec les quelques possibilités que nous avons “.