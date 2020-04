Urgence de coronavirus. Réduction de moitié des salaires des joueurs du Zenit à Saint-Pétersbourg

Les joueurs du Zenit de Saint-Pétersbourg ont trouvé un accord avec la société qui prévoit la réduction de moitié des engagements pour avril et mai, mois au cours desquels le championnat de football russe est suspendu en raison de l’urgence du Coronavirus: a-t-il déclaré à Tass – rapporte Gazzetta .it – ​​le directeur général du club Aleksandr Medvedev. Auparavant, le CSKA, le Dinamo Moscou, le Spartak et l’Oufa avaient également convenu avec les joueurs que leur salaire serait réduit en raison de l’arrêt.