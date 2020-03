Urgence de coronavirus. Réunion de l’UEFA mardi, mais la Ligue des champions peut être arrêtée aujourd’hui

La réunion de visioconférence de l’UEFA pour décider de l’arrêt des événements européens et du déplacement probable de l’Euro 2020 est prévue pour mardi, mais selon les informations de La Gazzetta dello Sport, il est également possible que la décision soit reportée à aujourd’hui après le report de la Juve-Lyon et du Real Madrid Manchester City en Ligue des champions hier. Barcelone-Naples ne peut pas être joué en raison de l’arrêt des vols aériens entre l’Italie et l’Espagne et après la positivité à Covid-19 de Hudson-Odoi de Chelsea, le défi entre les Bleus et les Bavarois ne peut pas être joué.