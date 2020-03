Urgence de coronavirus. Salernitana, Fabiani: “Il est absurde de penser au classement, taxons-nous”

Interviewé exclusivement par la rédaction de TuttoSalernitana, le directeur sportif de la grenade Angelo Fabiani il s’est concentré sur le moment actuel vécu par l’Italie, invitant toute la population à rester unie pour le bien de la communauté.

Directeur, quel sera le sort du football italien?

“Parler du football dans cette période dramatique pour le pays me semble complètement hors de propos. Je me fiche du classement, des éliminatoires, de Salernitana-Pise plutôt que du match contre les Cremonese. Même si j’étais le premier avec 20 points d’avantage, je pense de la même manière, ceux qui me connaissent savent bien que ce n’est pas de la rhétorique. J’ai exonéré un premier entraîneur à +7 de la seconde, devant certaines choses que je ne regarde en face de personne “.

Bénévent, cependant, a pratiquement remporté le championnat et est prêt à affirmer ses raisons. Êtes-vous d’accord?

“Vigorito? Vous savez à quel point je respecte le coureur, mais en romain, on dirait que je ne me soucie pas de la Serie B et du classement. Il est valable pour tout le monde, je ne l’ai pas avec Bénévent. Il compte le bien des Italiens, des de tous ceux qui sont appelés à rester chez eux pour leur propre santé et celle de leur famille. Même les footballeurs sont constamment surveillés, les personnalités publiques doivent avoir un plus grand sens des responsabilités et servir d’exemple. J’invite des informations pour parler de choses importantes, pas du marché, des tactiques et des formations. Je lis des choses abominables, peut-être que tout le monde n’a pas compris que nous sommes confrontés à une pandémie qui ne peut être éradiquée que par notre sens civique. Les nouvelles nous informent chaque jour à propos de ce qui se passe, il y a des gens qui meurent et souffrent dans des lits d’hôpital et je m’intéresse à zéro si la balle va rouler à nouveau “.

Est-ce que Salernitana fera quelque chose?

“La vraie charité est celle qui se fait en silence, loin des projecteurs. J’entends que le gouvernement doit aider le sport, mais je pense que nous sommes des travailleurs privilégiés et deux mois de sacrifices économiques ne nous empêcheront pas de mettre le pot Dans ces moments de grande difficulté, j’ai presque honte de recevoir un salaire grâce au football, s’ils me disaient que je devais donner 30 voire 50% de mon salaire à une œuvre caritative, je signerais sans réfléchir. Ce sont les travailleurs, ceux qui ont fermé boutique et ne savent pas s’ils rouvriront et bien d’autres catégories moins fortunées qui devraient être aidées, ne doivent pas se sentir seuls et la contribution de chacun est nécessaire. L’auto-imposition ne serait pas un crime, un joueur ou un manager gagne des chiffres très différents et a le obligation morale de se coucher en toute conscience “.

Controverse à Rome sur la volonté de Lotito de former la Lazio contre l’avis de tous les médecins. Et à Salerne?

“Je suis en place comme point de référence pour les joueurs, je peux vous dire qu’il n’y a aucune pression d’aucune sorte de l’entreprise sur la reprise de l’entraînement. Ma réflexion est cependant différente. Chaque club professionnel a une structure privée , pas ouvert au public. Si, entre parenthèses, les membres vont faire de l’exercice athlétique tout en gardant les bonnes distances sous le regard du personnel médical, quel est le problème? De toute évidence, prendre une douche dans votre propre maison et sans avoir de contact avec le nous verrons ce qui se passera dans les prochains jours, mais je répéterai: le football est le moindre de pensées et de problèmes “.