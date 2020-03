Urgence de coronavirus. Samp, Jankto: “Je ne peux pas savoir si je suis positif. Je n’ai aucun symptôme”

Le milieu de terrain de la Sampdoria, Jakub Jankto, a parlé sur le site tchèque Sport.cz: “Je reste toujours à la maison avec mon fils et ma copine s’occupe du shopping: elle va avec ma voiture, je reste à la maison selon les dispositions. Dans notre équipe il y a eu des joueurs positifs, mais je ne sais pas exactement combien il y en a, s’il y en a huit ou plus, je sais seulement qu’ils vont tous bien parce que nous sommes toujours en contact. Je ne peux pas moi-même savoir si je suis positif, car je n’ai jamais subi de contrôle depuis bien et je n’ai eu aucun symptôme. “