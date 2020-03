Urgence de coronavirus. Sannino termine avec Honved: “Je ne suis pas calme”

(ANSA) – ROME, 19 MARS – “Je ne me sens donc pas à l’aise et, par conséquent, d’un commun accord avec Honved Budapest, j’ai décidé de résilier le contrat qui aurait expiré le 30 juin. C’est un moment spécial: avec mon personnel, nous sommes loin de nos affections, de la famille. C’est un mauvais moment, nous avons tous ressenti le besoin de rentrer chez nous. ” Beppe Sannino, alors à la tête de la glorieuse ancienne équipe militaire où évoluaient de grands noms hongrois, explique à l’ANSA les raisons qui l’ont poussé à quitter le banc du club. “Maintenant, je ne pense qu’à retourner à Varèse, où j’habite: j’espère réussir. Ce sera un problème de rentrer chez nous, nous essaierons de le faire par voie terrestre, en louant une voiture – ajoute l’ancien entraîneur de Varèse et de Palerme -. J’espère embrasser à nouveau ma femme.” , mes deux enfants et mes deux petits-enfants. Nous voulions tous rentrer. J’ai déjà fait la quarantaine, l’écouvillon, heureusement négatif; mon adjoint a cessé ces dernières semaines et est rentré à Bergame, où il venait de se marier Il ne se sentait pas aussi calme que moi. La santé passe avant tout. Je suis désolé, car nous nous étions qualifiés pour la demi-finale de la Coupe de Hongrie: gagner le tournoi aurait été important, également par rapport à l’éventuelle qualification pour la prochaine Europe. Ligue “. “Nous ne voulions pas de cette chose, mais allons-y et pensons au bien de tout le monde. Essayons d’être bien”, conclut Sannino. (ANSA).