Urgence de coronavirus. T. Postdam et les footballeurs reversent 10% de leur salaire à la Croix-Rouge

Les joueuses de Turbine Postdam, l’une des équipes les plus performantes du football féminin allemand, ont décidé de reverser 10% de leurs salaires à la Croix-Rouge allemande pour les aider dans la difficile bataille contre la pandémie de coronavirus. Pour lancer l’idée, alors acceptée par les compagnons (Anna Gerhardt, Rieke Dieckmann, Nina Ehegötz, Lara Schmidt et Dina Orschmann), ont été Gina Chmielinski et Caroline Siems. «L’argent bénéficiera à la Croix-Rouge parce que nous savons où ira notre argent et qui l’aidera. La santé de chacun en ce moment est la chose la plus importante “, ont expliqué les joueurs dans une note.