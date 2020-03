Urgence de coronavirus. V. Entella, les conditions du gestionnaire de résultats positifs s’améliorent

Virtus Entella rapporte que les conditions du gestionnaire qui s’est révélé positif au cours des dernières semaines pour le coronavirus s’améliorent constamment et dans les prochains jours, il subira un nouveau prélèvement de contrôle.

Le club rappelle que l’activité a été suspendue à une date cible et que la reprise aura lieu après avoir considéré les éventuelles nouvelles mesures gouvernementales et la situation générale.