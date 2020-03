Urgence de coronavirus. Viali: “Impossible de continuer à jouer. Mais on va récupérer”

William VialiL’entraîneur de Cesena, interviewé par TuttoC.com, a parlé de l’urgence du Coronavirus expliquant que l’arrêt est juste et à droite et qu’à ce moment, il était impossible de continuer à jouer au football: “Il me semble juste de rejoindre tous les appels que ces jours-ci elles ont été faites dans notre monde. Plus nous serons précis dans le respect des ordonnances qui nous seront imposées, plus vite nous reviendrons à la relance des stades. Maintenant, seul la santé compte. Nous resterons à la maison. – continue le technicien – Peur? Honnêtement la première semaine que nous avons Je me suis rendu compte peu de la gravité du moment, mais au fil des jours et en apprenant de plus en plus de nouvelles négatives, il était de plus en plus difficile de rester concentré sur le terrain. A partir de lundi, j’ai trouvé les garçons vraiment inquiets pour leur famille. Juste pour arrêter, impossible de continuer. Je suis cependant convaincu que le football, comme toutes les composantes de notre pays, se redressera et restera positif même si nous devons surmonter cette période compliquée “.